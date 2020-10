Wszystko zaczęło się od jednego kryształku

Stylistic Cristal, bo o niej mowa, to polska pracownia żyrandoli i lamp kryształowych. Jej początki sięgają 1992 roku, kiedy Irena Kotysz – współwłaścicielka Stylistic Cristal - stworzyła pierwszy żyrandol. Jak podkreśla sama, wszystko zaczęło się od jednego kryształka. Jego kształt i efekty świetlne sprawiły, że postanowiła związać swój los z tym właśnie materiałem. Z czasem dołączył do niej jej syn Marek, który już jako nastolatek uczestniczył w życiu firmy.

Naszym marzeniem było tworzenie unikatowych dzieł ­ - mówi Irena Kotysz. Pracownia jako jedna z nielicznych firm w Polsce produkuje swoje lampy kryształowe ręcznie. Dzięki temu może zagwarantować najwyższą jakość wykonania i dbałość o każdy szczegół. W produkcji wykorzystuje się wyłącznie sprawdzone surowce i kryształ najlepszej jakości. Za konkretną realizacją stoi zespół rzemieślników, który na każdym kroku dokłada starań, by efekt końcowy w postaci gotowej lampy zachwycał swoim pięknem.

Wpływ na unikatowość lamp i żyrandoli sygnowanych logo Stylistic Cristal ma również fakt, że niemal każdy z 1000 oferowanych przez pracownię modeli można dostosować do indywidualnych oczekiwań i estetyki. Wykonamy ręcznie lampę z katalogu, ale podążamy też za wyobraźnią Klienta. Każdą wizję Klienta traktujemy jak wyzwanie – mówi Marek Kotysz. Jak zauważa, fantazja Klienta w połączeniu z rzemiosłem i doświadczeniem w projektowaniu i produkcji lamp kryształowych, pozwala osiągać zapierające dech w piersiach efekty, jak miało to miejsce w przypadku żyrandoli dla restauracji Stara Szwajcaria w Gliwicach.

Dzięki gromadzonemu latami doświadczeniu Marek Kotysz nie tylko pomaga w doborze odpowiedniego modelu żyrandola, ale dzieli się również z klientami swoją wiedzą w zakresie montażu lamp, których waga w niektórych wypadkach wynosi nawet 350 kilogramów. Prawidłowy montaż ma szczególne znaczenie, ponieważ bardzo często żyrandole rozświetlają wnętrza sal weselnych i bankietowych. Jak zaznacza Marek Kotysz, w kwestii bezpieczeństwa nie można iść na kompromisy, dlatego każda wykonana i zamontowana przez Stylistic Cristal lampa lub żyrandol ma wystawioną gwarancję bezpieczeństwa montażu.

Jeśli ktoś ma wątpliwości czy żyrandol kryształowy jest dobrym wyborem, zostaną one szybko rozwiane po spotkaniu z rodziną Kotyszów. Ich pasja do kryształu jest zaraźliwa. Jak zauważają, żyrandole ewoluowały i poszły z duchem czasu, dzięki czemu przybierają nowoczesną formę, która idealnie wpisuje się we współczesne mieszkania i współgra z nowoczesną estetyką. Jak zauważają, zwłaszcza w nowych mieszkaniach z antresolą, wybór żyrandola w roli oświetlenia pozwoli podkreślić wnętrze i nadać mu wyrazistego stylu.